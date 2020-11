Com quase 85% das urnas apuradas, Alexandre Kalil conquistou mais um mandato de quatro anos à frente da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). Apuração parcial do sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indica que o candidato do PSD tem, até 22h10 deste domingo (15), mais de 667 mil votos válidos - 63,5% do total apurado até o momento.

