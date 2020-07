Diante dos desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus, as buscas por orientação a distância e capacitação dispararam no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Minas Gerais (Sebrae Minas). De janeiro até o dia 15 de julho, 2.707 empreendedores buscaram esse tipo de serviço, contra 581 em igual período do ano passado, um crescimento de 366%.

Da mesma forma, a demanda por cursos de educação a distância teve expansão de 137%, saltando de 15.693 em 2019 para 37.125 participantes neste ano. Já os atendimentos por telefone, WhatsApp e pela internet cresceram 43% na mesma base de comparação, saltando de 202.289 para 289.209.

As consultorias mais acessadas no Sebrae Minas foram as de gestão financeira, legislação e marketing. Já em relação aos cursos, as maiores demandas dos empreendedores foram nas áreas de marketing digital, gestão financeira e de pessoas e boas práticas nos serviços de alimentação.

A fisioterapeuta Isabella Flávia Melo Silva Reis, proprietária da Clínica Espaço Vida e Movimento no bairro Minascaixa, na região de Venda Nova, foi uma das empreendedoras que buscaram a capacitação do Sebrae neste período de pandemia. “Ficamos 100 dias com a clínica fechada, estava só dando aulas online. Enquanto isso, aproveitei o tempo disponível e me matriculei no curso de gestão de pessoas em abril. Assim que eu terminar, vou fazer também o de marketing digital”, conta.

Segundo Isabella Reis, o espaço retomou as atividades no dia 6 de junho e a capacitação tem sido fundamental, já que tem quatro fisioterapeutas que trabalham na clínica dela, além da secretária. “Super recomendo o curso, ainda mais que foi gratuito, em um momento que eu não tinha receita, não tinha atendimento presencial, com tudo congelado”, enfatiza.

A gerente de Relacionamento com o Cliente do Sebrae Minas, Mônica Segantine, conta que desde o início da pandemia a instituição adotou diversas medidas para apoiar e orientar os empreendedores. Entre elas, a oferta gratuita de cursos online no portal do Sebrae.

“Houve um aumento significativo na procura dos cursos online. Acredito que por dois fatores: o primeiro é a preocupação dos empresários com este momento de crise, já que perceberam que precisam estar mais capacitados para enfrentar a pandemia; e o segundo ponto é a possibilidade de ter tempo para se capacitar”, destaca.

Na avaliação do gerente da Unidade de Gestão de Produtos e Comercialização do Sebrae Minas, Ricardo Pereira, a capacitação a distância veio para ficar. “Todos estão caminhando para esse movimento mais remoto, com custo operacional mais baixo. A gente tinha ideia de que só jovens estariam mais atentos a essa demanda, mas você vê gente de todas as idades e níveis, basta ter acesso”.

ALÉM DISSO

Uma página com conteúdo exclusivo sobre o novo coronavírus também tem registrado crescimento expressivo. A procura pelo canal Fale Com o Sebrae, plataforma de atendimento via chat e e-mail, registrou expansão de 118% de janeiro a abril em relação a igual período de 2019. O portal divulga ainda medidas adotadas pelo governo federal, legislação, formas de acesso a crédito, orientações por segmento de atuação e cases de sucesso.



CAPACITAÇÕES NESTE MÊS

-Dia 27- 19h | Bate-Papo Online sobre Comportamento do Consumidor | Brumadinho | Informações e inscrições: loja.sebraemg.com.br/

-Dia 29 - 19h | Marketing no Youtube: como esse canal pode contribuir para seu negócio | Belo Horizonte | Informações e inscrições: loja.sebraemg.com.br/-

Dia 30 - 16h | Crie o Impossível | Nacional | Informações e inscrições: http://www.crieoimpossivel.com.br/