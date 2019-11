Por unanimidade, os deputados estaduais mineiros aprovaram o Projeto de Lei 1205/2019, que prevê o adiantamento de recebíveis da Codemig pela venda do nióbio até 2032. A emenda que prevê a publicação dos detalhes da operação também foi aprovada por 68 votos a favor e dois contra.



A Assembleia Legislativa de Minas Gerais começou a discussão por volta das 11h30, mas os debates chegaram a ser interrompidos após uma confusão entre deputados André Quintao (PT) e Coronel Sandro (PSL).

Agora, a proposta vai ser discutida na Comissão de Minas e Energia e deve ser tema de uma audiência pública, ambas na próxima semana. Se aprovada em segundo turno, a operação deve injetar cerca de R$ 4,5 bilhões nos cofres públicos, permitindo o pagamento integral do 13º salário e o fim do escalonamento do salário dos servidores

O deputado João Vitor Xavier (Cidadania) criticou a atitude do governo de, nas palavras dele, “usar o servidor como escudo para aprovar medidas do Estado na ALMG”. Outra ponderação vem da deputada Delegada Sheila (PSL), que afirma que o projeto deveria ser melhor analisado, mas, pela situação do funcionalismo público, é favorável à aprovação. “ é uma verba que extrapola legislaturas”, considerou. Xavier também cita o fato e considera perigoso o uso do crédito em 2019, já que traz o risco de causar déficit em outro anos com a falta de arrecadação na atividade.

A cessão de créditos da venda de nióbio é parte do conjunto de projetos batizado de Todos por Minas, enviado em outubro pelo executivo estadual à ALMG. Além do PL 1205/2019, o conjunto inclui a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) e a privatização da Codemig.

Presença popular

Sindicatos de servidores do Estado, como o Sindipol, estiveram presentes na reunião e protestaram pela aprovação do projeto. Com gritos de ordem, os presentes interromperam a fala do deputado Ulysses Gomes , que também ponderava a aprovação do projeto. “O cheque que assinamos não é só em branco, como o governo também não sabe como vai operar o crédito”, criticou, citando a resposta do executivo ao questionamento do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG).

Sessão tumultuada

A reunião na ALMG chegou a ser suspensa após uma confusão entre André Quintao (PT) e Coronel Sandro (PSL), que sse desentenderem dentro do plenário nesta quarta-feira.

Segundo informações da assessoria de Quintao, o coronel estaria gravando vídeos durante a fala de Ulysses Gomes (PT) em plenário e acusando o parlamentar e o partido de estarem obstruindo a pauta. Nesse momento, Quintao teria chamado o colega de “moleque” e pedido para que ele parasse. O coronel, por sua vez, respondeu chamando o petista de mentiroso. Quintao reagiu e foi para cima do deputado. A confusão chegou a extrapolar as portas do plenário, mas não foi registrada nenhuma agressão.

Alguns minutos depois, o debate foi retomado e Gomes voltou à tribuna. O deputado apresentou um relatório do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG) que aponta uma série de problemas no projeto, constatando que o adiantamento de credito pode causar sérios danos ao erário do Estado.

A assessoria do deputado Coronel Sandro não foi encontrada para comentar o caso até a publicação desta reportagem.

O governo do Estado também foi procurado para comentar o relatório citado, mas ainda não respondeu ao questionamento.