A aluna da Escola Estadual Raul Brasil Adna Isabella Bezerra de Paula, de 16 anos, ferida no massacre ocorrido no dia 13 de março, teve alta médica do Hospital das Clínicas (HC) na noite desta quinta-feira (21).



Inicialmente, a estudante estava internada do Pronto-Socorro Municipal de Suzano, na Grande São Paulo, e depois foi transferida para o HC, no centro da capital paulista.



Apenas um dos feridos no atentado continua internado no Hospital das Clínicas. O estudante Anderson Carrilho de Brito, de 15 anos, está na enfermaria e tem quadro de saúde estável.

Na manhã de terça-feira, 19, o colégio de Suzano foi reaberto pela primeira vez aos estudantes após o ataque que deixou 10 mortos e 11 feridos.



Foram à escola 227 famílias, 30 professores e 10 funcionários para participar das atividades de acolhimento. Equipes multidisciplinar prestaram apoio psicológico.



De acordo com o governo do Estado de São Paulo, a escola continua passando por melhorias através de pintura e reparos pela Secretaria de Educação, para revitalizar o ambiente físico, com o apoio da comunidade escolar.

