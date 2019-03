Há dois meses, Lucas Felpi se tornou famoso nas redes sociais e é conhecido, entre os seus seguidores, como o "garoto do Black Mirror no Enem". Ele foi um dos 55 candidatos que tirou nota mil na Redação e citou a série de suspense para reforçar seus argumentos.



Como milhares de jovens passaram a procurá-lo pedindo dicas, ele decidiu procurar os outros candidatos que tinham tirado a nota máxima para lançar uma cartilha de ajuda a outros estudantes. "Eu soltei essa ideia para os meus seguidores e eles ajudaram a divulgar. Então, conseguimos chegar a outras 30 pessoas que tiveram nota mil", diz Felpi, que tinha pouca esperança de chegar a esse número já que mais de 4 milhões fizeram a prova. A cartilha pode ser baixada no endereço estadao.com.br/e/cartilha.



Os 31 jovens divulgaram o texto das suas redações para servir como modelo para quem estuda para o Enem deste ano. "As pessoas querem saber como eu estudava, como treinava, com que frequência. Mas também querem saber o que se usa em uma redação nota máxima, quais os exemplos, referências, citações, conectivos", conta.



Felpi foi aprovado em Engenharia da Computação na Universidade de São Paulo (USP) e na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), mas não se matriculou. Ele aplicou para universidades americanas e já foi aprovado em duas, mas ainda aguarda resultados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.