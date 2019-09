A Amazon está pedindo desculpas por um "erro técnico", que fez com que alguns exemplares de The Testaments, de Margaret Atwood, o livro mais aguardado do ano, fosse enviado "inadvertidamente" antes da hora.



A Amazon divulgou um comunicado nesta quinta-feira (5), dizendo que "um pequeno número" de clientes recebeu o livro, que é a continuação de O Conto da Aia (The Handmaid's Tale) antes de 10 de setembro, data do lançamento.



Alguns leitores postaram fotos da distopia The Testaments nas redes sociais. O novo livro de Margaret Atwood estava sob forte esquema de embargo, uma tática comum no mercado editorial sobretudo no que diz respeito a livros de não ficção, como memórias políticas, mas mais raro no caso de obras de ficção.