A Cervejaria Ambev abriu vagas para seleção de universitários para o Programa de Estágio 2019 em unidades da companhia em todo o Brasil. Os cargos, com duração de contrato de até dois anos, são destinados para estudantes de diversos cursos de graduação e instituições de ensino.

O número de vagas não foi divulgado, mas a empresa informa que a convocação dos estudantes varia em cada localidade e fica condicionado à disponibilidade de vagas. O salário também não foi informado.

Para concorrer, os candidatos devem se inscrever no site www.estagioambev.com.br até o dia 5 de maio. Não será exigida experiência profissional anterior, mas a Ambev destaca outros requisitos para o cargo: conhecimento intermediário na língua inglesa, em Pacote Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) e graduação prevista até o primeiro semestre de 2021.

A segunda fase do processo será on-line com testes de inglês e lógica. Depois dessa etapa, os aprovados passam por entrevistas em vídeo e podem ser chamados para participar do "Presencial Day Challenge", com os líderes da companhia, para resolução de um case e entrevista. De acordo com o desempenho nas etapas, os futuros estagiários serão direcionados à área de atuação mais compatível com perfil e/ou interesse. A previsão de início das atividades é agosto de 2019.

A empresa brasileira Ambev tem sede em São Paulo e está presente em 16 países. A empresa é dona das marcas Skol, Brahma, Antarctica, Budweiser, Stella Artois, Wäls, Colorado, Guaraná Antarctica, Fusion, Do Bem, e a água mineral AMA.

*Amanda Souza sob supervisão de Flávia Ivo

