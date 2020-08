Num período em que o desemprego chega a níveis recordes no Brasil, a cervejaria Ambev abre, a partir desta terça (11), processo de seleção para trainees que chama a atenção para os valores e os possíveis beneficiados: salário de R$ 7 mil mensais, podendo se candidatar qualquer pessoa do país que tenha se formado num curso superior (pode ser qualquer um) entre junho de 2018 e dezembro de 2020.

De acordo com o site da empresa, o pré-requisito é "ir além dos rótulos". Para ser um trainee da Ambev, é preciso "estar eternamente inconformado e seguir questionando para provocar e promover mudanças. É criar conexões, aprender, desaprender e reaprender". As inscrições irão até 8 de setembro e vários testes e entrevistas serão feitos até a divulgação dos selecionados, em dezembro.

A princípio, não há nenhuma outra exigência a não ser aspectos mais abstratos, como criatividade e capacidade de cooperação e resolução de problemas. A cervejaria retirou, por exemplo, os testes de inglês. No lugar disso, vai oferecer curso do idioma para os selecionados. Para ajudar os candidatos, a empresa criou uma plataforma com dicas para participar das provas, além do envio de listas de podcasts e leituras.

Os aprovados trabalharão nas áreas de Negócios, Tecnologia e Supply.

As inscrições podem ser ser feitas no site da Ambev.