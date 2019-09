Os programas de estágio têm se revelado uma importante porta de entrada para jovens talentos ingressarem no mercado de trabalho. E grandes empresas estão com vagas disponíveis para contratar em Minas Gerais: Ambev, Danone, Fiemg, Mercedes-Benz, Globo, CI&T, Ipiranga e White Martins.

Todas as oportunidades são para início no próximo ano, mas os testes de seleção já estão acontecendo. Na multinacional Danone, por exemplo, os candidatos são submetidos a uma avaliação on-line assim que efetivam o cadastro.

Mesmo que os postos sejam para começar em 2020, os universitários devem ficar atentos aos prazos. Isso porque várias das inscrições encerram-se ainda neste mês de setembro. É o caso da TV Globo, CI&T e White Martins.

Uma boa notícia para quem quer entrar no mercado de trabalho é que há oportunidades para todas as áreas de formação. Uma das exigências é que os estudantes estejam, pelo menos, na metade do curso. Apenas duas empresas pedem o inglês como critério de seleção: White Martins e Danone.

Seme Arone Junior, presidente da Associação Brasileira de Estágios (Abres), destaca a importância do estágio na formação e também no futuro profissional do estudante. "O contato com uma corporação é uma maneira eficiente para a prática dos conhecimentos absorvidos em aula. Assim, empresa, estudante e instituições de ensino se beneficiam, além de contribuirem para o futuro do país", disse.

Conforme Arone, entre 40% e 60% dos participantes acabam sendo contratados como CLT após o fim do contrato de estágio. "Assim, o mercado ganha mais gente qualificada", avaliou. Veja abaixo uma seleção de empresas que estão com vagas abertas no Estado.

Globo

As vagas para trabalhar na empresa de comunicação estão disponíveis em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Brasília. As inscrições para participar do programa de estágio fecham nesta sexta-feira (20) e os interessados devem fazer a inscrição aqui.

Podem participar universitários de todas as áreas, com formação prevista de dezembro de 2020 a dezembro de 2021. A exceção fica por conta dos estudantes de engenharia, que devem concluir o curso entre 2020 e 2022. O processo seletivo é composto por seis etapas, incluindo atividades on-line e entrevista individual.

CI&T

A empresa está com 50 vagas disponíveis no Programa de Estágio para o escritório em Belo Horizonte e também para a sede, que fica em Campinas (SP). As inscrições ficam abertas até o dia 20 de setembro e devem ser feitas neste site.

O processo seletivo terá três etapas. A primeira, totalmente on-line, ocorrerá no dia 14 de outubro. Os aprovados participarão de uma nova etapa presencial, que será realizada no dia 23 de novembro em BH, ou no dia 30 do mesmo mês, em Campinas. Por fim, os candidatos farão uma entrevista on-line, entre os dias 2 e 13 de dezembro.

Para participar do Programa de Estágio 2020 da CI&T é preciso ser estudante de curso técnico ligado à tecnologia da informação ou estudante de graduação em ciências ou engenharia da computação, análise de sistemas, matemática, estatística, física ou similares com conclusão após dezembro de 2020.

A remuneração não foi informada pela empresa, que explicou que o tempo de estágio deve ser de, pelo menos, 12 meses, sendo 30 horas semanais - das 8h às 15h. O inglês não é obrigatório, mas pode ser um diferencial para o candidato, destacou a CI&T.

White Martins

A empresa de gases industriais e medicinais está com 40 vagas em todo o Brasil para estudantes de engenharia, administração, economia, direito, ciências contábeis e química. Os candidatos devem ter previsão de formatura no período de julho a dezembro de 2021 e ter conhecimento em inglês e pacote office.

O estágio tem duração de até dois anos. O processo seletivo consiste em provas on-line, dinâmica de grupo, avaliação de inglês oral e entrevista individual. Além da bolsa-auxílio, os interessados terão vale-transporte, ticket-refeição, assistência médica e seguro de vida. As inscrições devem ser feitas neste site até o dia 27 de setembro.

Ambev

A cervejaria não divulgou o número de vagas disponíveis no programa de estágio, mas garantiu que há postos para Minas Gerais. Os interessados devem acessar aqui, até o dia 6 de outubro, para fazer a inscrição. Conforme a empresa, as oportunidades estão distribuídas em diversas áreas de atuação e em unidades de todo o país. Podem participar estudantes de todos os cursos de graduação, com formação prevista para 2020 e 2021.

Após o término das inscrições, a Ambev vai avaliar os perfis e indicar os pré-selecionados, que receberão um convite para participar do Challenge, que é o principal dia da seleção. Na data, os candidatos participarão de talks com líderes da companhia, terão uma roda de entrevistas e receberão o desafio de solucionar um case.

Danone

A multinacional oferece 25 vagas, distribuídas em Poços de Caldas, no Sul de Minas, e em São Paulo, no Programa de Estágio 2020. O processo seletivo é todo "às cegas". Isso significa que será feito por chatbot (robôs), que exclui critérios como idade ou faculdade. A intenção da empresa é selecionar candidatos de diferentes etnias, regiões e formação.

Para participar, é necessário estar matriculado e cursando o penúltimo ou último ano de um curso superior, além de possuir conhecimentos de inglês e lógica em nível intermediário. As inscrições, que podem ser feitas neste site, ficam abertas até o dia 16 de outubro. Ao abrir a página, o candidato já é submetido a um teste on-line. Na segunda fase da seleção, que acontecerá entre os dias 28 de outubro e 14 e novembro, os selecionados vão participar de dinâmicas.

Mercedes-Benz

A montadora alemã está com postos abertos para estágio nas fábricas em Juiz de Fora, na Zona da Mata, e em São Bernardo do Campo (SP). Outras oportunidades também estão disponíveis para os escritórios em Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro.

Podem candidatar-se estudantes que estejam cursando o antepenúltimo, penúltimo ou último ano dos seguintes cursos: engenharia, pesquisa e desenvolvimento; produção e áreas relacionadas; compras e vendas; marketing e comunicação; finanças; recursos humanos e tecnologia da informação. As inscrições podem ser feitas aqui até o dia 31 de outubro.

Ipiranga

As inscrições para estágio na rede de postos de combustíveis estão sempre abertas. Por isso, os estudantes devem fazer cadastro neste site e acompanhar o surgimento das vagas. Podem concorrer às oportunidades estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Fiemg

A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) oferece diversas vagas que vão sendo abertas durante todo o ano, em várias áreas e municípios. As oportunidades divulgadas são atualizadas diariamente e os interessados devem fazer o cadastro neste site e acompanhar as oportunidades.

Em Belo Horizonte há vagas para design gráfico, pedagogia, administração, gestão financeira, gestão comercial, processos gerenciais, direito, ciência da computação, engenharia da computação ou ambiental, sistemas de informação, tecnologia da informação, jornalismo, marketing, relações públicas.

Outras oportunidades estão abertas em Uberaba, Santa Rita do Sapucaí, Teófilo Otoni, Vespasiano, Divinópolis, Araxá, São Lourenço e Ouro Branco.