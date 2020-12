A Americanas abriu inscrições para o Programa de Supervisor do Varejo em Minas Gerais. As oportunidades, para quem se formou há pouco no ensino superior, são para Belo Horizonte e 15 cidades do interior do Estado.

Podem se candidatar pessoas com até dois anos de formação em curso superior de qualquer área. Segundo a empresa, a prioridade é selecionar candidatos que gostem de superar desafios e tenham atitude de dono do negócio.

O processo seletivo acontece 100% on-line e é composto por triagem curricular, provas de matemática e português, além de entrevistas com gestores e o time de Gente.

Durante o programa, os supervisores terão desafios diários, viabilizando o atingimento de metas e, com isso, terão a possibilidade de assumir, em pouco tempo, uma das unidades da rede. A Americanas tem 1.700 lojas em sua plataforma física.

A empresa oferece benefícios como vale transporte, auxílio refeição, plano de saúde e odontológico. Além disso, o profissional terá acesso a descontos em academias, instituições de ensino e em compras nas unidades físicas da rede em todo o Brasil e na plataforma digital do Universo Americanas, nos sites Americanas, Submarino e Shoptime.

As inscrições devem ser feitas pelos seguintes sites, de acordo com a cidade:

• Belo Horizonte (https://lasa.gupy.io/jobs/549210)

• Contagem (https://lasa.gupy.io/jobs/549268)

• Uberlândia (https://lasa.gupy.io/jobs/549326)

• Formiga (https://lasa.gupy.io/jobs/549319)

• Pará de Minas (https://lasa.gupy.io/jobs/549314)

• Uberaba (https://lasa.gupy.io/jobs/549306)

• Paracatu (https://lasa.gupy.io/jobs/549296)

• Sete Lagoas (https://lasa.gupy.io/jobs/549283)

• Manhuaçu (https://lasa.gupy.io/jobs/549255)

• Caratinga (https://lasa.gupy.io/jobs/549242)

• Montes Claros (https://lasa.gupy.io/jobs/549236)

• Ipatinga (https://lasa.gupy.io/jobs/549223)

• Teófilo Otoni (https://lasa.gupy.io/jobs/549196)

• Matozinhos (https://lasa.gupy.io/jobs/549191)

• Viçosa (https://lasa.gupy.io/jobs/549185)

• Alfenas (https://lasa.gupy.io/jobs/549137)