As Lojas Americanas estão com processo seletivo aberto para contratar 150 estagiários de nível superior em todo o Brasil. Em Minas Gerais, as vagas são para trabalhar em Belo Horizonte, Betim, Contagem, Juiz de Fora, Pedro Leopoldo, Santa Luzia, Uberlândia, Vespasiano e Viçosa.

A quantidade de postos disponíveis no Estado não foi divulgada. A remuneração também não foi informada, mas, segundo a empresa, será compatível com o mercado de trabalho. Além do salário, os selecionados terão outros benefícios como seguro de vida, auxílio-alimentação, auxílio-transporte e descontos em compras em qualquer unidade da Lojas Americanas e em cursos de instituições parceiras.

Podem candidatar-se universitários dos seguintes cursos: Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia de Produção, Marketing e Publicidade e Propaganda, com previsão de formatura para julho ou dezembro de 2019.

A carga horária é de 30 semanas e as inscrições devem ser feitas até o dia 10 de abril neste site. Além de Minas, o processo seletivo também recrutará estagiários no Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, além do Distrito Federal.

Processo seletivo

Várias etapas da seleção serão feitas on-line. Segundo as Americanas, a inscrição, triagem curricular, alinhamento com a cultura da companhia e videoentrevista serão realizadas por meio da web. Depois dessas fases, será feita entrevistas presenciais.