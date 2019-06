A apresentadora Ana Furtado passou pela última etapa do ciclo de tratamento contra o câncer de mama. Ela recebeu alta médica em dezembro do ano passado, após realizar a última sessão de radioterapia.



Nesta segunda-feira, 10, ela publicou uma foto no Instagram em que aparece na cama de um hospital.



"Hoje encerro o ciclo do meu tratamento. É dia de retirar o Port Cath (cateter), que foi o meu companheiro durante todo esse tempo", escreveu na legenda.



O cateter serviu para que ela recebesse os medicamentos durante o tratamento. "Foi o meu amigo do peito", descreveu.



Emocionada, ela comentou que "hoje é dia de festa" e agradeceu a todos. "Eu venci!", completou. Veja a publicação:



