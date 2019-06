A apresentadora Ana Maria Braga, que comanda o programa Mais Você todas as manhãs na Rede Globo, foi criticada por usuários no Twitter após uma frase polêmica dita nesta quarta-feira (5).



Durante uma reportagem sobre diferentes tipos de pipoca, a apresentadora mostrou uma espécie de pinça usada por consumidores que não queriam sujar as mãos ao consumir o alimento. Em meio às risadas com o personagem Louro José, ela diz: "É uma boiolagem, né?".



No Twitter, o perfil oficial da Rede Globo compartilhou um gif (imagem em movimento) da pinça para pipoca. Na legenda, mencionaram a conta de Ana Maria Braga e escreveram: "Tem frescura maior do que essa?", comentário também dito pela apresentadora.



O termo "boiolagem" foi interpretado por muitos como homofóbico e rendeu reclamações no Twitter.