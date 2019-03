A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) realiza, neste domingo (24), o bloqueio de celulares sem certificação da agência para funcionamento. Aparelhos de 15 estados brasileiros, incluindo Minas Gerais, estão na lista do bloqueio e deixarão, portanto, de funcionar a partir da medida.

Além de "telefone mineiros", estão na lista celulares de São Paulo, de nove Estados do Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe), e de quatro na região Norte (Amapá, Amazonas, Pará e Roraima).

O bloqueio integra a última fase do cronograma do Projeto Celular Legal, iniciado em setembro. A Anatel enviou 531 mil mensagens de aviso de desligamento a celulares irregulares.



Até o momento, foram bloqueados mais de 244 mil celulares em todo o país. O estado com mais celulares desligados é Goiás, com 85,9 mil aparelhos inativos, conforme planilha da Anatel.



O selo da Anatel é colado atrás da bateria do aparelho ou no manual do telefone.

Segundo a agência, “o celular sem certificação não passou pelos testes necessários” e “pode aquecer, dar choques elétricos, emitir radiação, explodir e causar incêndio”.



Além da segurança dos usuários, a Anatel assinala que o bloqueio reduz o número de roubos e furtos de celulares, combatendo a falsificação e clonagem de IMEIs (número de identificação do aparelho), que é único e global.

(Com Agência Brasil)

