Encerrada a apuração no município, André Merlo (PSDB) é eleito para comandar a Prefeitura de Governador Valadares, com 57,74% dos votos válidos. Seu adversário neste segundo turno, Dr. Luciano (PSC), obteve 42,26%.

Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, reúne o oitavo maior colégio eleitoral do Estado, com 203.794 votantes.