A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) realizará reunião extraordinária de diretoria nesta terça-feira (24) para discutir "medidas de preservação do setor elétrico brasileiro em face do coronavírus", segundo informação no site do regulador.

Reunião discute regulação de serviços de distribuição de energia

A reunião está agendada para a partir das 16h, com um único processo em pauta, relacionado à regulação de serviços de distribuição de energia, de acordo com pauta no site da agência.

Empresas de distribuição de energia têm pedido à Aneel a flexibilização de diversos prazos e obrigações, como a exigência de atendimento presencial a clientes, sob alegação de que medidas para o combate à doença impossibilitam o cumprimento da atual regulação do setor.



