A Globo divulgou as primeiras imagens da apresentadora Angélica em sua participação especial na novela das nove A Dona do Pedaço. A aparição de Angélica está ligada à protagonista Maria da Paz (Juliana Paes).



Marlene (Suely Franco) e Evelina (Nívea Maria) assistirão a uma chamada do reality show fictício comandado por Angélica, que se chamará Best Cake. O vencedor do programa leva um prêmio de R$ 1 milhão - valor que ajudaria a personagem de Juliana Paes, que sofreu um golpe de sua filha, Josiane (Agatha Moreira), e que vem sofrendo com tentativas de Fabiana (Natalia Dill) em desestabilizar sua nova confeitaria.



Angélica garante que tem acompanhado A Dona do Pedaço: "adoro a trama e assisto desde o início. Gosto do elenco todo e da história", afirma. "Eu comentava com Walcyr (Carrasco) sobre as cenas e um dia ele disse que queria escrever um personagem para mim. Falei que participaria. Fizemos um trabalho juntos há 30 anos. Agora, ele me chamou para fazer eu mesma. Adorei!", continuou a apresentadora em comunicado divulgado pela emissora.



Juliana Paes também falou sobre a participação de Angélica na trama. "Torçam por ela... Maria da Paz no Best Cake. Será que ela leva o prêmio de R$ 1 milhão e fica famosa?", escreveu, ao lado da hashtag A Dona do Pedaço.

