O município de Angra dos Reis, no sul fluminense, decidiu fechar acesso a todas suas praias e ilhas para turistas. A decisão foi tomada na última terça-feira (17) quando a cidade decretou situação de emergência devido à pandemia do novo coronavírus.

Entre as ilhas que estão com acesso restrito está a Ilha Grande, importante destino turístico do estado do Rio de Janeiro. Também está proibido o acesso, por visitantes, a ilhas como Cataguases, Botinas e Gipoia, populares pontos de visitação do município.

Atividades comerciais de turismo, como aluguel de lanchas, táxis aquáticos e saveiros, por exemplo, estão proibidos no litoral de Angra.

"Apesar de não haver proibição de acesso às praias para os moradores de Angra, a orientação é para que as pessoas fiquem em casa, como medida de combate à propagação do coronavírus", informa nota da prefeitura.

