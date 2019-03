A cantora Anitta apareceu ao lado de Snoop Dogg e Ludmilla em uma foto publicada pela funkeira neste domingo, 31. Eles estarão presentes no novo álbum de Anitta, Kisses, que contará com diversos outros artistas, anunciados no último sábado, 30, aniversário da cantora.



Além de Ludmilla e Snoop Dogg, Anitta anunciou que também contará com participações de Caetano Veloso, Becky G, Papatinho, DJ Luian, Mambo Kingz, Swae Lee, Chris Marsh, Alesso e Prince Royce em Kisses.



"Desceu da favela pro asfalto. Onda Diferente, 5 de abril", escreveu Ludmilla na legenda, indicando o nome da música da qual fará parte. A ideia de Anitta é lançar 10 novos clipes no mesmo dia na data do lançamento.



