O presidente Jair Bolsonaro comentou nesta quarta-feira (29) o crescimento de 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, no segundo trimestre deste ano, na comparação com o trimestre anterior.

- PIB brasileiro cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2019, o dobro do previsto pelos jornais/especialistas e o melhor resultado em 6 anos para o período. Aos poucos o Brasil vai saindo do buraco que o PT o colocou e retomando o crescimento. Estamos no caminho certo! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 29, 2019

O PIB somou R$ 1,78 trilhão no período, puxado, sob a ótica da produção, pelos crescimentos de 0,3% do setor de serviços e de 0,7% da indústria. A agropecuária recuou 0,4%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (29), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

