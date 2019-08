No quinto dia da Operação Verde Brasil, o Centro de Operações Conjuntas apresenta nesta quarta-feira (28), em entrevista à imprensa, o balanço das ações. De acordo com o governo, os dados mostram redução das regiões atingidas por incêndios na Amazônia Legal.

A operação é a ação governamental voltada ao combate aos incêndios e crimes ambientais na Amazônia. O governo autorizou uma operação de Garantia de Lei e Ordem (GLO) no dia 23 de agosto, que ganhou o nome de GLO Ambiental, e na última segunda-feira (26), liberou R$ 38 milhões do orçamento do Ministério da Defesa, que estavam contingenciados, para as ações. Todos os nove estados da Amazônia Legal - Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas, Mato Grosso, Amapá, Pará, Maranhão e Tocantins - solicitaram adesão ao decreto da GLO e a ajuda das Forças Armadas para o combate ao fogo.

