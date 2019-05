Aos 99 anos de idade, o ator e dublador Orlando Drummond é o mais novo usuário do Instagram. Conhecido por dar voz a personagens como Scooby-Doo e Popeye, além de interpretar o 'Seu Peru' na Escolinha do Professor Raimundo, ele fez sua primeira postagem na rede social na noite de segunda-feira, 20.



"Hoje foi dia de fazer o que eu mais amo junto com meus netos Felipe e Alexandre", escreveu, ao lado das hashtags "dublagem" e "versão brasileira", em frente a um estúdio de dublagem. Até o momento de publicação desta reportagem, o perfil @orlandodrummond contava com 10,5 mil seguidores, cerca de 22 horas após ter feito sua primeira postagem.



O perfil foi compartilhado pela família de Orlando Drummond. "Adivinha quem chegou no Instagram com quase 100 aninhos? Nosso mestre Orlando Drummond! Sigam para conferir muita coisa bacana!", escreveu seu neto Felipe Drummond.



Outro de seus netos, Alexandre Drummond, também contou a novidade: "Acompanhem os posts do Orlando Drummond que vai ter muito humor e amor!"



No carnaval deste ano, Orlando Drummond foi homenageado no bloco Diversão Brasileira, que trouxe como tema Dublando Drummond 100 anos. O próprio dublador participou da festa e tirou fotos com fãs. Em 2018, ele já havia feito sucesso ao cair na folia.



Confira abaixo a primeira postagem de Orlando Drummond em seu recém-criado perfil no Instagram: