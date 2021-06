O foragido Lázaro Barbosa de Sousa, 32 anos, foi morto durante confronto com as forças policiais na manhã desta segunda-feira (28), conforme anunciou a Polícia Militar de Goiás. Mais cedo, o governador do Estado, Ronaldo Caiado, fez o anúncio em suas redes sociais de que o suspeito, serial killer teia sido preso. Instantes depois, agentes que trabalham na captura informaram que ele estaria morto.

"Acabo de receber neste momento uma informação de todas as equipes que estão na região de Cocalzinho que o Lázaro foi preso. Como eu disse, era questão de tempo até que a nossa polícia, a mais preparada do país, capturasse o assassino Lázaro Barbosa. Parabéns para as nossas forças de segurança. Vocês são motivo de muito orgulho para a nossa gente! Goiás não é Disneylândia de bandido", disse o governador.

Ta aí, minha gente, como eu disse, era questão de tempo até que a nossa polícia, a mais preparada do País, capturasse o assassino Lázaro Barbosa. Parabéns para as nossas forças de segurança. Vocês são motivo de muito orgulho para a nossa gente! Goiás não é Disneylândia de bandido pic.twitter.com/pIwYWT7iYW — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) June 28, 2021

Policiais comemoraram a prisão. Condenado por assassinatos e estupros, o fugitivo da Justiça era procurado por uma série de crimes na Bahia e em Goiás. Ele também é acusado da morte de quatro pessoas de uma família em Ceilândia, no Distrito Federal, e de um caseiro de uma fazenda no distrito de Girassol, em Goiás.

