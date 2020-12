A Cemig informou, na tarde deste domingo (27), que seu portal continua fora do ar, para realização de ajustes técnicos. Dessa forma, os clientes que precisarem de algum serviço da companhia devem ligar para o número 116, que não foi afetado pelo ataque de hackers, ocorrido na sexta-feira (25).

A operação do sistema elétrico e gestão da força de trabalho em campo, os sistemas de atendimento comercial e gestão empresarial, bem como as principais bases de dados, estão operando normalmente, garantindo, assim, a prestação de serviços”, afirmou a Cemig, que ainda não apresentou um prazo para o retorno do funcionamento do site.

Conforme nota divulgada pela empresa, o núcleo de operação de segurança identificou “um comportamento anômalo na rede interna, com características de um ataque malicioso em ransomware” (que seria um tipo de software que infecta determinado computador e exibe mensagens, exigindo pagamento para fazer o sistema voltar ao normal).

A companhia ressaltou, no entanto, que menos de 10% dos servidores tiveram o conteúdo criptografado e a “operação do sistema elétrico e as principais bases de dados (clientes, faturamento, atendimento e gestão empresarial) não foram comprometidas”.

A Cemig disse ainda que não foi contatada por supostos autores do ataque nem houve vazamento de dados dos clientes. Afirmou também que as autoridades já foram notificadas e atuam no caso.

* Com Luiz Augusto Barros