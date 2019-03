A Prefeitura de Suzano decretou luto oficial de três dias consecutivos na cidade (Decreto Municipal nº 9.312/2019) em razão do atentado ocorrido na Escola Estadual Raul Brasil, na manhã de quarta-feira, 13, que deixou dez pessoas mortas, incluindo os atiradores, e outras 11 feridas.



"O Executivo se solidariza com familiares e amigos das vítimas e reitera que presta todo o apoio e serviços necessários neste triste momento a todos os envolvidos no episódio", destaca a nota da prefeitura da cidade da Grande SP.



A Secretaria de Educação de Suzano comunica ainda que as aulas na rede municipal de ensino foram suspensas nesta quinta, 14, e sexta-feira, 15, em memória às vítimas do massacre na Escola Estadual Raul Brasil.



Na sexta-feira, os educadores vão se reunirão para definir as ações que serão tomadas junto aos 26 mil alunos das escolas públicas municipais, a partir da próxima segunda-feira, 18, para conscientizar e combater a violência e o assédio moral, visando estabelecer uma cultura de paz.



"O trabalho será realizado com equipes de psicólogos. Eles irão atuar junto aos colegas das vítimas e familiares, bem como estudantes das demais unidades das redes estadual e municipal, de forma continuada", destacou a nota.



Atividades nos equipamentos da Secretaria Municipal de Cultura também estão suspensas. As aulas serão retomadas na segunda-feira, assim como as programações nos Centros Culturais, Teatro Dr. Armando de Ré e Cineteatro Wilma Bentivegna.



Velório coletivo



O velório coletivo das vítimas do massacre na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo, começou por volta das 7h, desta quinta-feira, na Arena Suzano no Parque Max Feffer. Até por volta das 11h50, 5 mil pessoas haviam passado pelo local, segundo a Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano.