Mayra Cardi recebeu diversas críticas após o nascimento da filha Sophia, há pouco mais de dois meses, fruto de seu relacionamento com Arthur Aguiar. Depois de afirmarem que não mostrariam o rosto da menina, os pais voltaram atrás e publicaram fotos e vídeos da pequena.



O ator publicou uma foto comemorando o Natal ao lado da filha e da mulher. Com um vestidinho azul e laço branco na cabeça, Sophia recebeu muitos elogios dos seguidores. "Muito linda e fofa sua filha", disse um deles. "Acho que eles só estavam esperando o Natal para nos dar esse presente maravilhoso", comentou outra.



Já a ex-BBB publicou um vídeo na manhã desta quarta-feira (26), no qual aparece ao lado da filha, com um filtro do Instagram, para desejar feliz Natal aos fãs.



Há pouco mais de duas semanas, Mayra bloqueou comentários em seu Instagram devido às críticas que vinha recebendo sobre o modo de cuidar da própria filha. Na ocasião, reforçou que não mostraria o rosto de Sophia.