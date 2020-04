Após um dia de fortes rumores sobre uma possível demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, uma longa reunião na tarde desta segunda-feira (6) entre ele, o presidente Jair Bolsonaro e outros ministros, ficou definido que o médico continua à frente da pasta.

Mandetta e Bolsonaro estão se estranhando devido à política de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus adotada pelo ministro e o que deseja o presidente.

O chefe do Executivo voltou a frisar hoje com Mandetta que exige uma solução num curto prazo para o fim do confinamento social defendido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e endossada pelo ministro.

Outra exigência de Bolsonaro durante a reunião desta segunda, segundo interlocutores da reunião, seria uma maior agilidade na aprovação do uso da hidroxicloroquina em pacientes ainda no início do tratamento.

A reunião convocada por Bolsonaro aconteceu com vários outros ministros porque o presidente teria ainda comunicado que pode fazer fortes intervenções em todas as pastas, caso julgue necessário.