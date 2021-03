O discurso proferido pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quarta-feira (10), mostra a experiência de um político que já foi candidato várias vezes, inclusive derrotado, e chefe de Estado por dois mandatos. Essa é a avaliação feita pelo cientista político Robson Sávio, da da PUC Minas, ao analisar o pronunciamento do ex-mandatário da nação, no Sindicato dos Metalúrgicos, no ABC Paulista, após o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), anular todas as condenações contra ele relacionadas à Operação Lava-Jato.

Para Robson Sávio, a decisão, que torna o ex-presidente elegível, traz mais uma peça para o tabuleiro político, mas ainda é prematuro traçar qualquer projeção para a eleição presidencial de 2022, apesar de acreditar que Lula nunca esteve fora do jogo.

O cientista político lembra ainda os processos contra Lula devem ser encaminhados à Justiça Federal do Distrito Federal (DF) de primeira instância. Além disso, ainda há a possibilidade de serem oferecidas novas denúncias e de serem produzidas novas provas para o juiz determinar se Lula é culpado ou inocente.

Acompanhe a entrevista na íntegra.