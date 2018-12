O Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na RMBH, já funciona normalmente nesta sexta-feira (21), entretanto, registra dois cancelamentos e dois atrasos nas viagens. As operações no local foram interrompidas na madrugada dessa quinta-feira (20) após um Boeing 777 fazer um pouso de emergência na pista e, na manobra, estourar 8 dos doze pneus da aeronave. As decolagens e pousos foram interrompidos por mais de onze horas e, quando retornaram, foram feitos em regime de revezamento. A pista foi liberada às 22h48 e 146 voos foram cancelados até a normalização da operação.

Nesta sexta, até 10h, apenas dois voos haviam sido cancelados e outros dois atrasaram. Na quinta, 61 aeronaves decolaram do aeroporto e 71 pousaram. Em dias normais, a média de pousos e decolagem é de 300, de acordo com a BHAirport.

Atraso

A liberação da pista nessa quinta-feira estava prevista para 19h, quando estariam concluídos os trabalhos de conserto do avião danificado. Entretanto, o avião Hércules, da Força Aérea Brasileira (FAB), necessário para a operação, atrasou, chegando apenas às 18h no terminal. A previsão inicial, conforme a Latam, era de que o veículo da FAB estacionasse em Confins às 15h.

O tráfego de aeronaves no local só foi totalmente liberado às 22h48.

Falha

Os passageiros que estavam no voo LA 8084, que decolou às 0h30 de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, com destino a Londres, nesta madrugada, tiveram que retornar à capital paulista. No fim da noite desta quinta, eles embarcaram em outro voo em direção à capital inglesa.

339 clientes e 16 tripulantes estavam a bordo do Boeing. A Latam informou que a aterrissagem aconteceu por problemas técnicos, mas não especificou quais seriam estes problemas. Uma pane elétrica associada ao excesso de peso da aeronave teriam motivado o piloto a estacionar na Grande BH.

Com o impacto da aterrissagem, oito dos doze pneus do trem de pouso do avião estouraram. Por isso, a retirada do veículo da pista foi tão demorada. Em conjunto, os pneus pesam cerca de 6 toneladas. A parceria para o trabalho foi feita entre a Latam e a FAB.

As causas oficiais do acidente ainda serão investigadas pela FAB.

(Com Bruno Inácio)