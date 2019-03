O ator de pegadinhas Marco Antônio Eugênio Martini, mais conhecido como Marquinhos, frequentemente visto em quadros dos programas do apresentador João Kleber, na RedeTV!, morreu na tarde do último sábado, 2.



Segundo a emissora, Marquinhos, que tinha 70 anos, lutava contra um câncer no cérebro desde o fim de 2018 e estava internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Ele passava por complicações após uma cirurgia, e a causa da morte foi a falência múltipla de órgãos.



A produção do João Kleber Show, último trabalho de Marquinhos em vida, publicou uma nota em sua homenagem.



"Hoje dizemos adeus a uma pessoa maravilhosa que encheu nossas vidas de magia e alegria. Sua marca jamais será apagada, passe o tempo que passar, e a saudade para sempre fará parte da nossa vida. Esta é uma despedida triste, mas é também um momento para recordarmos com amor uma pessoa muito especial que já não está entre nós. Vá com Deus, Marquinhos, descanse em paz!"