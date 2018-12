Desde o reinício das operações no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte até as 16h desta quinta-feira (20) foram registrados 20 pousos e 17 decolagens, de acordo com a concessionária BH Airport. O primeiro avião a levantar voo saiu de Confins às 12h45, em direção à cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia, pela companhia Azul.

Ainda de acordo com a concessionária, foram registrados 137 cancelamentos de voos nesta quinta-feira no Aeroporto de Confins. A empresa mantém a recomendação que todos os passageiros entrem em contato com as companhias aéreas e consultem a situação dos voos, antes mesmo do deslocamento até o aeroporto.

A pista do aeroporto foi liberada parcialmente durante a manhã. Há um revezamento da parte liberada entre pousos e decolagens, provocando atrasos e cancelamentos de voos. A liberação total está prevista para 19h.

Entenda o caso

O aeroporto teve de ser fechado na madrugada desta quinta depois que um Boeing 777 da Latam, que fazia a rota entre Guarulhos (SP) e Londres, fez um pouso forçado na pista. Oito rodas do trem de pouso foram danificadas durante o pouso e foi necessário trocá-las para retirar a aeronave do local. Cada roda pesa em torno de 250 quilos.

Todos os voos que tinham como destino a capital mineira tiveram de ser redirecionados a outros aeroportos. A Infraero liberou o Aeroporto da Pampulha para uso das companhias aéreas.

