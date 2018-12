Os usuários da rede social Instagram no iOS tiveram uma surpresa na tarde desta quinta-feira (27). Repentinamente, a maneira de visualizar as fotografias e vídeos mudou para um método de transição horizontal. Após reclamações, no entanto, a empresa afirmou que a atualização se tratou de um 'acidente'.

O Instagram, de propriedade do Facebook, acostumou os usuários a interagir com imagens pelo mecanismo de rolagem - o conteúdo surge e o usuário o maneja, de debaixo para cima. Funciona assim há oito anos.

Porém, o hábito foi modificado pela rede social, sem aviso, nesta tarde. A transição mudou para o estilo do story, no qual o conteúdo é modificado horizontalmente em dispositivos iOS. Não houve relatos de alteração para aparelhos com sistema operacional Android.

No Twitter, principal ferramenta-termômetro da internet, muitos usuários reclamaram da atualização. Em primeiro lugar no Trending Topics mundial (o ranking de assuntos mais discutidos no microblog) desta tarde, a hashtag #InstagramUpdate ('atualização do Instagram', em tradução livre) apresenta cerca de 35,5 mil tweets. No Brasil e em Belo Horizonte, #The Instagram surge com 383 mil publicações.

Uma dica de amigo, não atualizem o Instagram — Alex Assis (@alexassisca) 27 de dezembro de 2018

Eu quase morri com essas horas q o feed do instagram passada pro lado, ainda bem q voltou e q nunca mais se repita essa atrocidade — bea (@MsBeaDuarte) 27 de dezembro de 2018

O Instagram com feed pro lado/é só pra quem tem iphone pic.twitter.com/LPbdGcZvHO — Senhorita Lago (@_Amoracadeado) 27 de dezembro de 2018

Eu vendo as reclamando sobre o Instagram , enquanto o meu ainda não atualizou pic.twitter.com/L6A1bqSBzJ — Carlos🌎 (@Gabreucz) 27 de dezembro de 2018

Atualização?

Após a repercussão da alteração, o Instagram afirmou, em nota, que a atualização foi um "bug". No Twitter, Adam Mosseri, diretor do Instagram, pediu desculpas e afirmou que a mudança deveria ter sido um teste pequeno, que cresceu por acidente.