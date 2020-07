A vereadora Bella Gonçalves (Psol) conseguiu recuperar o domínio de parte de suas redes sociais, de acordo com a assessoria de imprensa da parlamentar de Belo Horizonte. Ela foi alvo de ataque de hackers na sexta-feira passada (17) e conseguiu retomar as contas de Instagram e e-mail, mas a conta do Twitter permanece fora do ar.

O crime cibernético está sendo averiguado pela Delegacia Especializada em Investigações de Crimes Cibernéticos. Hackers teriam apagado diversos conteúdos das contas de Bella – entre eles, 60 mil e-mails. Um pedido de "resgate" no valor de 500 dólares foi encaminhado pelo WhatsApp.

Para a equipe da vereadora, há indícios de que o crime tenha motivação política, já que o primeiro conteúdo a ser apagado nas redes foi o vídeo de lançamento da sua pré-campanha à vereadora de BH.

A reportagem procurou pela Polícia Civil e aguarda retorno.