Treze cidades do Triângulo Mineiro estão sem energia elétrica desde às 17h de sexta-feira (15), após a queda de oito torres de linhas de transmissão provocada por ventos que atingiram 80 km/h.

A estatal mineira calcula que 100 mil pessoas estão sem energia, residentes em Cachoeira Dourada, Campina Verde, Capinópolis, Carneirinho, Guarinhatã, Ipiaçu, Itapagipe, Ituiutaba, Iturama, Limeira do Oeste, Santa Vitória, São Francisco de Sales e União de Minas.

Em nota, a Cemig informou que, "imediatamente após o desarme das linhas, equipes da companhia foram acionadas para atuar no restabelecimento do serviço, e por volta das 19h, foram localizadas as torres ao solo, com os trabalhos de reparo iniciados por equipes especializadas em serviços pesados e construção de linhas."

Por se tratar de serviço de alta complexidade e em local de difícil acesso em área rural, os reparos devem demorar ainda algumas horas, segundo a estatal. A previsão é de ela a energia deve ser restabelecida ao longo deste sábado.

Leia mais:

Ônibus fica preso na preso na portaria de entrada do Zoológico de Belo Horizonte

Motorista é esfaqueado por adolescente na estação São Gabriel, em BH

Festival Fartura acontece simultaneamente em todas as regiões do país com 120 chefs