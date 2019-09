Em nota divulgada à imprensa na tarde deste domingo (15), o Hospital Badim informou que está com um total de 57 pacientes internados em unidades hospitalares públicas e privadas do Rio de Janeiro. Duas altas foram registradas desde o último comunicado, publicado ontem (14), o que eleva para 20 o número de pacientes que foram liberados para casa. Já o número de familiares e colaboradores internados no momento continua o mesmo: 20. O hospital efetuou a transferência dos pacientes durante o incêndio da última quinta-feira (12).

“Ressaltamos que a maior parte das pessoas segue internada para a continuidade do tratamento das patologias que motivaram suas admissões no Hospital Badim e não por conta da inalação de fumaça”, diz a nota. O corpo médico do Hospital Badim visita diariamente todos os pacientes que continuam internados e acompanha a evolução de seus estados de saúde.

“Nosso Grupo de Apoio Multiprofissional segue oferecendo atendimento aos familiares dos pacientes”. O Hospital Badim mantém também ativos os canais de suporte aos familiares pelo aplicativo de mensagens instantâneas whatsapp (exclusivamente por escrito) no telefone (21) 97101-3961 e pelo e-mail suportefamiliares@badim.com.br.

O hospital reafirmou o “profundo agradecimento às incontáveis manifestações de ajuda e solidariedade que temos recebido desde o ocorrido”.