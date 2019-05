Barão de Cocais - A segunda-feira (27) em Barão de Cocais, na região Central de Minas, é de lojas abertas, mas com mercado insatisfeito. Comerciantes da cidade, que tem convivido com o drama do risco de rompimento da Barragem Sul Superior, dizem que após as notícias de um possível desastre, as vendas despencaram em pelo menos 50%. A expectativa de órgãos de segurança e da Vale, responsável pela estrutura, era de que o talude da mina Gongo Soco cedesse no fim de semana.

Em um ponto da cidade há mais de 25 anos, dona Albertina Moreira, de 69 anos, amarga com as vendas baixas de suas verduras, rosquinhas e biscoitos. Ansiosa com a retomada do movimento, a senhora diz que espera voltar a vender como antes. "Até pouco tempo eu conseguia aqui pelo menos R$ 300 ao dia. Hoje, infelizmente, nossas vendas têm sido de R$ 150, aproximadamente", diz.

A estimativa dos 50% a menos também foi observada pela vendedora Janaina Pires. A moradora do município, de 33 anos, trabalha em uma ótica no Centro da cidade. Mesmo com todos os vizinhos do comércio abertos, ela reclama da movimentação nas ruas.

"Geralmente, no fim de mês, as vendas são baixas mesmo. Mas com esse alarde de que a barragem pode se romper e atingir a cidade, as pessoas nem saem de casa", protesta. De acordo com ela, tanto na semana passada quanto na manhã desta segunda-feira, metade dos clientes deixou de ir à loja. "Está pior do que a gente imaginava", diz.

Um gerente de uma loja, que vende desde brincos a capinhas de celulares, e que optou por não se identificar, corroborou com os números dados pelas outras comerciantes. "Percebo que diminuiu muito, mesmo. Não sei o que vai ser agora", desabafou.

Leia mais:

Deslocamento de talude de mina em Barão de Cocais atinge 21 centímetros por dia

Crise de pânico e depressão refletem temor de rompimento de barragem em Barão de Cocais