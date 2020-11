Uma sobrecarga no sistema causou instabilidade no aplicativo e-Título na manhã deste domingo (15) de eleições no país. Eleitores reclamaram nas redes sociais que não conseguiam justificar o voto pela app.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o problema ocorre por conta do grande número de acessos que acontecem simultaneamente. A recomendação do órgão é que o eleitor aguarde e tente repetir o processo ao longo do dia.

Mas o eleitor deve ficar atento, pois a funcionalidade estará disponível somente dentro do horário de votação, entre as 7h e as 17h, respeitando sempre o fuso horário de cada localidade onde ocorre a votação.

A área técnica do @TSEjusbr informa que pode haver instabilidade momentânea no uso do e-Título em razão do excesso de acessos. Confira mais informações no fio abaixo 👇 — TSE (@TSEjusbr) November 15, 2020

Aplicativo e-Título apresentou instabilidade

Outra opção é comparecer a uma mesa receptora de justificativa, se houver, ou a ir a qualquer seção eleitoral munido de um documento oficial com foto, do número do título de eleitor e de um formulário específico preenchido, o qual pode ser encontrado no portal do TSE.

Caso não consiga concluir a operação, é possível justificar a ausência na votação em até 60 dias, com prazo final marcado para o dia 14 de janeiro de 2021.

O TSE informou ainda que cerca de 400 mil eleitores justificaram suas ausências na votação pelo e-Título até as 8h30 deste domingo.

