Uma aposta de Teresia (PI) levou sozinha o prêmio de R$ 40.953.827,42 da Mega-Sena.

As dezenas sorteadas no último sábado foram: 06 - 22 - 25 - 29 - 30 - 60.

A quina teve 128 vencedores e cada um leva R$ 30,6 mil. Na quadra, 6.285 apostas levaram R$ 891,06 cada.

O próximo sorteio será na quarta-feira (25) e deve pagar R$ 3 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do concurso, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

Leia mais:

Mais de mil torcedores sem máscara foram abordados no entorno do Mineirão antes de jogo do Cruzeiro

Covid: Brasil registra 28 mil casos e 698 óbitos em 24 horas

BH vacina contra Covid população de 25 anos neste domingo; veja horário e locais