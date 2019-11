O comércio da capital mineira aposta as fichas na Black Friday deste ano, considerada uma das melhores datas de vendas para o comércio varejista. As promoções para sexta-feira, quando acontece anualmente a megaliquidação, vão desde seis sanduíches por R$ 15, rodada gratuita de chope e até descontos de 30% nos cemitérios. Os motéis também não ficaram de fora neste ano e resolveram apostar na Back Monday, com preços até 50% mais em conta na diária ou pernoite.



Neste ano, segundo expectativa dos organizadores, a megaliquidação no Brasil deve superar os R$ 3,15 bilhões, com movimento recorde , o que deve representar um aumento de 21% nas vendas na comparação com o ano anterior.



Em Minas, a movimentação pode ultrapassar os 10% do faturamento nacional (R$ 320 milhões). Belo Horizonte é a cidade com maior representatividade, com mais de 4% das vendas nacionais (R$ 136 milhões).



As redes de fast-food e restaurantes prometem descontos “imperdíveis”. Entre os destaques estão as promoções do Burger King, que irá vender seis sanduíches por R$ 15, e do Outback, que oferecerá dois chopes de brinde na compra de produtos selecionados.



No Baby Beef da avenida Cristiano Machado, por exemplo, o rodízio de carnes durante o almoço com buffet completo (saladas, massas, pratos quentes, comidas japonesa e árabe) custará apenas R$ 59,90 até esta sexta.



Além da promessa de descontos de até 90% no comércio varejista, as plataformas de cashback – serviço que devolve ao consumidor uma parte do valor gasto em lojas parceiras – são as apostas de gigantes do varejo para atrair clientes.Entre as lojas que oferecem o benefício estão e-commerces como o da Netshoes, Centauro, Lojas Americanas, Polishop, AliExpress, Amazon e Submarino, além de postos de combustíveis, supermercados, restaurantes, bares, lanchonetes e docerias. A devolução pode chegar a mais de 90%.



Na Méliuz, plataforma de cashback mineira, várias lojas parceiras estão com valores maiores de dinheiro de volta para a Black Friday. A diferença é sutil em algumas, mas pode chegar a 30% de aumento, como é o caso do Norton (antivírus para eletrônicos), que antes oferecia 15% de cashback e elevou para 45% durante a data.



Mas as promoções não ficam só com as grandes lojas de varejo. Os cemitérios Parque Renascer e Bosque da Esperança apostam em descontos de até 30% para conquistar a preferência de quem gostaria de planejar o “futuro inevitável”.



Já os motéis apelaram para a segunda-feira. O chamado Black Monday, promovido pela Associação Brasileira de Motéis (ABMotéis) e o Guia de Motéis, vai oferecer 50% de desconto nas diárias.



Em BH, participam da ação o Status, Dübai, Dallas e Snob. Em Contagem o desconto é válido no Stilo e no Fly. Já os moteis Marrocos e Due, ambos em Sabará, também oferecerão as suítes pela metade do preço.



Shopping oferece cinema por R$ 0,01 na capital



Ingressos de cinema a 1 centavo são uma das apostas do shopping Del Rey, que abrirá lojas a partir da meia-noite de quinta para sexta, com estacionamento gratuito até às 10h da manhã. Para adquirir o ingresso pela quantia simbólica e outros descontos que podem chegar a 99%, é preciso adquirir o aplicativo que localizará 6 mil ofertas espalhadas pelo estabelecimento, ação válida até às 21h do domingo.



Quem também investiu em realidade virtual foi o Boulevard Shopping, com descontos de até 70% de sexta a domingo mediante uso de um aplicativo que, quando apontada a câmera do celular nos QR codes espalhados pelo shopping, revelará as promoções.



Cinema também terá promoção no BH Shopping, no Diamond Mall e no Pátio Savassi, em que os ingressos para oito filmes selecionados dentro da programação, custarão R$ 5 ao longo dos três dias.



Alimentação



“O primeiro momento da Black Friday é de eletrodomésticos e, hoje, no Brasil, essa tendência vai caminhando para bares e restaurantes. É mais uma data que o empresário brasileiro pegou para trabalhar”, analisa Ricardo Rodrigues, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-MG).



Segundo Rodrigues, isso gera a possibilidade de o consumidor conhecer novos produtos e estabelecimentos. “É um impulsionamento muito importante para o nosso segmento”.



Prevenção



As compras pela internet ainda requerem cautela para evitar problemas. Em função disso, o portal do Procon-MG disponibiliza dicas para os consumidores, uma delas direciona para o “Evite estes sites”, serviço do Procon-SP que elenca 307 sites que cometeram fraudes ou que não puderam ser encontrados, 126 deles ainda estão no ar.



“Recomendamos comprar em lojas que você já consumiu ou que já conhece”, diz Ricardo Bove, idealizador da Black Friday no Brasil. “O índice de desconfiança dos consumidores vem caindo. Hoje 90 % de quem de fato compra dentro do nosso site demonstra satisfação”, avalia Bove.







(*) Colaboraram Bernardo Almeida, José Vítor Camilo e as estagiárias Amanda Souza e Maiara Britto