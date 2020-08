Especialistas afirmam que, em geral, 25% dos gastos mensais de uma pessoa ou de uma família são supérfluos e/ou desnecessários. E, em tempos de crise, como a que vivemos em função da pandemia, reduzir despesas se torna imprescindível.

Para ajudar quem ainda não conseguiu equalizar o que ganha e o que gasta, o presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, Reinaldo Domingos, dá dicas.

Confira abaixo:

1- Faça um diagnóstico financeiro

Anote tudo o que é gasto em 30 dias, separando por tipo de despesa, incluindo o cafezinho e até eventuais gorjetas.

2- Identifique seu comportamento

Reflita: você planeja as compras com antecedência e se atenta aos gastos ou compra o que deseja e parcela para pagar no futuro? Esteja consciente do seu estilo de vida e padrão de consumo.

3- Não faça "shoppingterapia"

O desejo de comprar é estimulado quando se vê promoções virtuais. Evite se expor a esse tipo de estímulo. Só pesquise quando for comprar e tenha em mente sua realidade financeira.

4- Cuidado com cartão de crédito e cheque especial

Tenha consciência de que essas são formas de comprar agora e pagar depois, mas com juros. Mantenha o limite do seu cartão com valor equivalente a, no máximo, metade da sua renda.

5- Economize em contas básicas

Despesas com energia elétrica, água e gás devem ser sempre revistas. Afinal, é possível cortar gastos apagando as luzes e desligando a TV quando não estiver em uso.

6- Vá ao mercado com uma lista

Comprar o que foi planejado e previamente anotado ajuda a evitar desperdícios e compras por impulso.

7- Se questione antes de comprar

Coloque os pés no chão e pergunte-se: eu realmente preciso disso? Tenho dinheiro para pagar à vista? Conseguirei pagar a parcela daqui a três ou seis meses?

8- Reveja seus pacotes

Analise o plano oferecido ela empresa de telefonia, TV a cabo e internet e tente renegociar ou mesmo trocar.

9- Tenha sonhos

Qual motivação você tem para cortar gastos desnecessários? Estabeleça pelo menos três sonhos - de curto, de médio e de longo prazos -, orce custos e veja o quando precisa poupar para realizá-los.

Clique para ampliar ou salvar: