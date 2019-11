A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o parecer do deputado Capitão Wagner (CE) ao Projeto de Lei 6718/09, que garante a todos os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) a disponibilização de sangue, componentes, hemoderivados, medicamentos e demais recursos necessários ao diagnóstico, à prevenção e ao tratamento para pacientes com pacientes portadores de problemas sanguíneos (coagulopatias congênitas).

“O projeto tem como objetivo garantir aos pacientes do SUS o fornecimento de medicamentos hemoderivados ou produzidos por biotecnologia. Os sintomas da doença são os sangramentos, que na forma grave são espontâneos, sem causa aparente. O principal tratamento é a reposição dos fatores que promovem a coagulação do sangue”, explica Capitão Wagner.

Hemofilia

A hemofilia é um distúrbio na coagulação do sangue. As pessoas portadoras não possuem as proteínas responsáveis pela coagulação do sangue, e por isso sangram mais do que o normal. Sendo assim, o coágulo não se forma e o sangramento continua. O tratamento é feito com a reposição intravenal (pela veia) do fator deficiente. O paciente deve fazer exames regularmente e jamais utilizar medicamentos que não sejam recomendados pelos médicos.

O projeto, originário do Senado Federal, tramitou de forma conclusiva pela Câmara, e segue para sanção presidencial.