Com 99,99% da apuração concluída na cidade do Rio, o candidato Eduardo Paes (DEM) recebeu 974.726 votos, 37,01% do total. Ele vai disputar o segundo turno com Marcelo Crivella (Republicanos), que garantiu presença na próxima fase com 576.814 votos, ou 21,90% do total. Na terceira posição, ficou Martha Rocha (PDT), com 297.722 votos, ou 11,30%, ligeiramente à frente de Benedita da Silva (PT), com 296.826, ou 11,27%%.

Paes já foi prefeito da capital por dois mandatos e concorre pela coligação A Certeza de um Rio melhor (Cidadania/DC/PV/Avante/PL/DEM/PSDB). O atual prefeito, Marcelo Crivella (Republicanos), tenta a reeleição pela coligação Com Deus, Pela Família e Pelo Rio (Podemos/PTC/PMN/PRTB/Republicanos/PP/Patriota/Solidariedade).

Na quinta posição, ficou o candidato Luiz Lima (PSL), com 6,85% dos votos, seguindo por Renata Souza (Psol), com 3,24%, Paulo Messina (MDB), 2,93%, Bandeira de Mello (Rede), 2,48%, Fred Luz (Novo), 1,76%, Glória Heloiza (PSC), 0,52%, Clarissa Garotinho (Pros), 0,46%, Suêd Haidar (PMB), 0,15%, Cyro Garcia (Pstu), 0,11%, e Henrique Simonard (PCO), 0,02%.