Ariana Grande afirmou em seu Twitter nesta terça-feira (1º), que será solteira pelo resto do ano e, provavelmente, por toda a vida.



A declaração traz à tona a turbulenta fase amorosa que a cantora enfrentou em 2018.



Ela desfez seu noivado com o humorista Pete Davidson e se separou do rapper Mac Miller, morto após uma overdose de cocaína misturada com o anestésico fentanil.



Recentemente, ela lançou a música Thank U, Next, que fala sobre sua situação nos relacionamentos. Na letra, ela agradece Davidson pelos momentos que viveram juntos e diz que aprendeu sobre o amor, a dor e a paciência com seus ex-companheiros.

Assista ao videoclipe: