Motoristas devem ficar atentos com as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que já estão em vigor a partir desta segunda-feira (12). Foram aprovadas 57 modificações na lei.

Dentre as principais alterações, a ampliação do prazo de validade do exame para renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Para os condutores com menos de 50 anos, o prazo agora é de até 10 anos.

Um outro ponto importante é o aumento do limite de pontos para a suspensão do direito de dirigir. O motorista perde a CNH se tiver 20 pontos, no período de 12 meses, com duas ou mais infrações gravíssimas; 30 pontos, também em um ano, com uma infração gravíssima; e 40 pontos, sem nenhuma infração gravíssima nesses 12 meses.

O professor de Engenharia de Transporte do CEFET, Paulo Monteiro, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, nesta segunda-feira (12), às 17h30. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje Em Dia.