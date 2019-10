Um ex-assessor do vereador cassado Cláudio Duarte (PSL) foi indiciado por ameaçar o vice-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Jair di Gregório (PP). O inquérito, concluído nesta sexta-feira (4), descartou que a vereadora Nely Aquino (PRTB), presidente da Casa, também tenha sido intimidada.

Os dois parlamentares receberam áudios e vídeos, enviados por WhatsApp, às vésperas da votação que cassou o mandato de Duarte. Um trecho da mensagem direcionada a Jair di Gregório continha os dizeres: "eu vou te explodir". A ameaça foi considerada crime pela Polícia Civil, que descobriu que o material tinha sido enviado por Roberto Carlos Silva Freitas, que na época trabalhava com Duarte.

O homem, de 54 anos, também confessou que enviou um vídeo para amedrontar Nely, mas, nesse caso, a polícia não constatou nenhum delito. As imagens mostravam o filho da parlamentar, de 6 anos, na porta da escola. Sobre o material, Freitas falou que queria mostrar supostas irregularidades cometidas pela presidente da Câmara. Nas imagens é possível ver que um carro da Câmara foi usado para buscar o menino na escola - o que, na opinião do ex-assessor, configuraria crime de improbidade administrativa. "A Polícia Civil apura a questão criminal, que nesse caso não foi comprovada. A suposta irregularidade administrativa está sendo apurada pelo Ministério Público", falou o delegado Sales.

De acordo com o delegado Wagner Sales, chefe do 1º Departamento, como o crime de ameaça é considerado de menor potencial, a polícia não pediu a prisão de Freitas. "Ele vai aguardar o processo em liberdade", explicou. O delito prevê prisão de um a seis meses, além do pagamento de multa. "Mas a prisão pode ser revertida em penas alternativas", contou o investigador.

Aos delegados responsáveis pelo inquérito, o então assessor declarou que agiu sozinho. Com isso, a participação de Duarte nas intimidações foi descartada.

O inquérito, agora, será analisado pelo Ministério Público e depois remetido para a Justiça mineira. Não há prazo para que o julgamento aconteça. A reportagem do Hoje em Dia ainda não conseguiu localizar a defesa do indiciado Roberto Carlos Silva Freitas.

Investigação

O caso começou a ser investigado no dia 1º de agosto e, desde então, os dois vereadores, o suspeito e outras testemunhas foram ouvidas pela polícia. "O Cláudio Duarte se apresentou espontaneamente para prestar esclarecimentos sobre os acontecimentos", disse o delegado, que frisou que não ficou comprovada a participação do vereador cassado no crime.

Interrogado pelos policiais, Freitas disse que enviou os áudios e vídeos "por motivação política", mas não falou qual era a intenção dele com a ação. Aos investigadores, o ex-assessor contou que a ameaça encaminhada ao vereador Jair di Gregório foi gravada por outra pessoa, que não foi delatada. "Mas o crime foi configurado por quem enviou", explicou Wagner Sales.

Com relação ao vídeo do filho de Nely Aquino, que foi feito às escondidas, o agora indiciado falou que ele foi gravado por irmão de um ex-assessor de Duarte.

Cassação

O vereador Cláudio Duarte (PSL) foi indiciado pela Polícia Civil pelos crimes de peculato, organização criminosa e obstrução de Justiça. Ele é acusado de embolsar ao menos R$ 1 milhão com o esquema da “rachadinha”, prática ilegal de confiscar parte dos salários dos funcionários, entre 2017 e 2018. Segundo a denúncia da Polícia Civil, Cláudio Duarte chegou a confiscar até R$ 10 mil do salário de R$ 11 mil de apenas um funcionário, mensalmente.

O vereador foi afastado da Câmara Municipal em 2 de abril. Ele chegou a ficar dez dias preso na Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na Região Metropolitana de BH, e permaneceu fora do Legislativo por dois meses, mas continuou recebendo o salário de R$ 17,6 mil. Desde 13 de julho, após retornar aos trabalhos na Câmara, Cláudio Duarte é monitorado pela polícia, sendo obrigado a usar tornozeleira eletrônica. No dia 1º de agosto, em sessão histórica, Cláudio Duarte teve o mandato cassado. Ele foi o primeiro vereador de BH a perder o cargo.

