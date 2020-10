Professor Wendel Mesquita (Solidariedade), que concorre à Prefeitura de Belo Horizonte pela primeira vez, é o último entrevistado do Hoje em Dia na série de bate-papos que teve como convidados os 15 postulantes ao cargo máximo do Executivo da capital. Durante a conversa, conduzida pelo editor de Primeiro Plano, Evaldo Magalhães, o candidato terá a oportunidade de apresentar as propostas de governo que pretende implementar na metrópole, caso eleito.

Natural de Belo Horizonte, Wendel Cristiano Soares Mesquita tem 40 anos e é casado. Ingressou na carreira política em 2012, quando foi eleito vereador. Ficou na função até 2018, quando assumiu uma cadeira na Assembleia Legislativa.

Formado em Comunicação Social e em Artes Cênicas, criou um curso pré-vestibular comunitário e também idealizou o Projeto Brasil Melhor, que desenvolve atividades culturais com a população de baixa renda.

Regras

Os 15 candidatos que disputam o cargo de prefeito foram convidados. A escolha dos dias seguiu ordem alfabética e o horário da live foi estabelecido por cada um, de acordo com a agenda da campanha. É reservado a todos o mesmo tempo: 20 minutos.

As entrevistas são republicadas em todas as redes sociais do Hoje em Dia e também no portal, diariamente.