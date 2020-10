O candidato do PSTU à Prefeitura de Belo Horizonte, Wanderson Rocha, é o entrevistado do Hoje em Dia desta quinta-feira (22) na série de bate-papos com os postulantes ao cargo máximo do Executivo da capital.

Na conversa, conduzida pelo editor de Primeiro Plano, Evaldo Magalhães, o candidato tem a chance de apresentar as propostas de governo que pretende implementar na metrópole, caso eleito.

Wanderson Paiva Rocha, de 45 anos, natural de BH, é casado. Formado em pedagogia pela Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg), concluiu mestrado em sociologia pela Universidade de Coimbra, em Portugal.

Atualmente é professor de ensino fundamental da rede pública. Além disso, integra alguns movimentos sindicais.

Regras

O Hoje em Dia está entrevistando os 15 candidatos que disputam o cargo de prefeito de Belo Horizonte. A escolha das datas segue a ordem alfabética e o horário da live foi estabelecido por cada um dos concorrentes, de acordo com a agenda da campanha. Todos terão o mesmo tempo: 20 minutos.

As entrevistas serão republicadas em todas as redes sociais do Hoje em Dia e também no portal, diariamente.

