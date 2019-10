Em Hong Kong, um jovem de 19 anos que estava distribuindo folhetos sobre um protesto pró-democracia foi esfaqueado várias vezes no início da noite desse sábado (19).

Segundo a polícia e a imprensa locais, o jovem foi levado às pressas para um hospital, onde se encontra em estado grave.

O jovem distribuía panfletos pedindo a participação das pessoas numa grande passeata de protesto programada para este domingo (20).

Segundo a polícia, um homem de 22 anos se entregou e foi preso como suspeito do ataque.

De acordo com uma testemunha, depois do ataque o homem com uma faca gritou: "Não mexa com Hong Kong. Ela é parte da China."

Aumenta a ansiedade entre moradores de Hong Kong depois que ativistas pró-democracia se transformaram em alvos de ataques violentos.

Na última quarta-feira (16), um ativista havia sido atacado e seriamente ferido por vários homens.

Leia mais:

Milhares de manifestantes voltam às ruas de Hong Kong