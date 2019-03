A atriz Márcia Real morreu nesta sexta-feira, 15, em São Paulo, aos 88 anos. O corpo da atriz será velado no Cemitério São Paulo, a partir das 17h30, e o sepultamento está agendado para às 10h, de sábado, 16.



Eunice Alves, conhecida pelo nome artístico Márcia Real, começou a carreira na Rádio Tupi e na TV Tupi. Além de atriz, Márcia foi dubladora, e apresentadora do Clube dos Artistas ao lado de Airton Rodrigues. A causa da morte não foi divulgada.



Na Globo atuou em novelas como Bebe a Bordo (1988), De Corpo e Alma (1992) Quatro por Quatro. Na Record participou de Canoa do Bagre, e O Direito de Nascer, no SBT.