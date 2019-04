A atriz Eunice Baía, que interpretou a indiazinha Tainá nos filmes de mesmo nome, está pronta para voltar a atuar. Além disso, a designer que se formou em moda há três anos, está trabalhando na criação de uma marca própria com arte indígena, chamada OKA.



"A marca é sobre 'raízes de uma paraense', que sou eu mesma. Estou fazendo arte. Quero fazer parcerias mais para frente com outras etnias e conhecer mais sobre os donos dessa terra Brasil", disse ela em entrevista ao jornal Extra.



Aos 28 anos de idade, Eunice tem um filho, Antônio, de seis anos e mora em São Paulo. Para a marca, ela pretende desenvolver desenhos em quadros e, em breve, acessórios e roupas.



Para o próximo ano, a atriz contou que já tem trabalho cinematográfico previsto. "Ano que vem já está certo para eu fazer um filme, estamos conversando sobre roteiro. Estou me preparando para voltar com tudo! Me aguardem", disse.